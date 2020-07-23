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رياضة

القبض على 9 من مشجعي ليفربول خلال احتفالات التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:06 م
احتفالات جماهير ليفربول
احتفالات جماهير ليفربول
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محمد السعيد
ألقت الشرطة الإنجليزية، القبض على 9 من مشجعي نادي ليفربول الإنجليزي، خلال احتفالهم في محيط ملعب أنفيلد، بتتويج الريدز لقب الدروي الإنجليزي.

واحتفل فريق ليفربول الإنجليزي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس، الأربعاء، بعد الفوز على أرضه أمام تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة خلال الجولة الـ37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بدون حضور الجماهير خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.

وذكرت شبكة " سكاي سبورتس" العالمية، أن الشرطة الإنجليزية ألقت القبض على 9 من مشجعي نادي ليفربول، بسبب  اعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية، رغم التشديدات الأمنية.

ووصل ليفربول إلى النقطة 96 فى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والذي توج به مسبقًا، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 63 فى المركز الرابع، ليظل مصيره من المشاركة فى دورى أبطال أوروبا معلقًا حتى الجولة الأخيرة.

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