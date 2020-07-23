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مرأة

بدون تكاليف.. 3 طرق لـ علاج الحكة من المنزل

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:03 م
الحكة
الحكة
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نهى هجرس
يرتبط الطقس الدافئ والمناخ الرطب دائمًا بظهور البعوض والنموس المسبب للمرض، يحمل البعوض أنواعًا مختلفة من الأمراض ولا يمكن إنكار أن لدغته مؤلمة، ويمكن أن يعطي نتوءات حمراء مؤلمة ومثيرة للحكة لبضع ساعات. 

وإذا كنت تبحث عن شيئا لتخفيف الحكة المتهيجة ، فيمكنك تجربة بعض العلاجات المنزلية، ووفقًا لموقع "boldsky" هذه العلاجات طبيعية وفعالة للغاية.

الجليد
ضع بعض الثلج المجروش على المنطقة المصابة لتقليل التورم، يخدر الثلج بشرتك أيضًا مما يمكن أن يوفر راحة فورية من الألم والتهيج، كما يمكنك استخدام عبوة باردة أو وضع بعض الثلج المجروش في قطعة من القماش ووضعه على المنطقة المصابة، لا تترك الثلج على الجلد مباشرة لأكثر من 5 دقائق لأنه قد يتلف خلايا الجلد.


عسل
العسل معبأ بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، وهو فعال للغاية في علاج أنواع مختلفة من حالات الجلد ويمكن استخدامه حتى لدغات البعوض، ضع كمية صغيرة من العسل على اللدغة التي تسبب الحكة لتقليل الالتهاب، واغسله بالماء البارد بعد فترة.

الصبار
الصبار هو نبات منزلي شائع له خصائص متعددة لشفاء الجلد، ويمكن أن يحتوي جل الصبار على خصائص مضادة للالتهابات ويساعد في علاج الجرح والكدمات والتورم، يمكن أن يكون جيدًا لدغة حشرة، اقطع جزءًا صغيرًا من النبات وضعه مباشرة على المنطقة المصابة.
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