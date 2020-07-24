خطوة بخطوة.. قواعد التسجيل باختبارات قدرات كلية إعلام القاهرة

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة قواعد التسجيل بإختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بها.

وأوضحت الكلية في بيان رسمي، الخميس، أنه يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات، ثم يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداءاختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب.





وقالت كلية إعلام القاهرة إنه سيظهر للطالب بياناته الشخصية، والتي تتضمن (رقم الجلوس -اسم الطالب -الرقم القومي – المحافظة – الادارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب"علمية– هندسية– أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب ، وستظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب، ويقوم الطالب باختيار نوع القدرات (كلية الإعلام ) وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية.





وقالت الكلية إنه عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات (كلية الإعلام ) التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.





جدير بالذكر أنه تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة ، و تلتزم الكليات أيضًا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الالكتروني وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.





ويتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج اخري بعد اغلاق موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.





وتجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تللك القدرات.