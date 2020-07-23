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فن

أخبار الفن| اِعرف عمر أحمد عز الحقيقي ومهنته قبل التمثيل .. الجمهور يطارد عمرو دياب لهذا السبب

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:52 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


طرحت الفنانة إليسا، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "صاحبة رأي" عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على موقع "يوتيوب".


حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على تهنئة الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وذلك من خلال حسابه الرسمي على "تويتر".


حرص عدد من نجوم الفن على الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، نستعرض لكم أبرز النجوم ومظاهر احتفالهم بإحياء الذكرى من خلال التقرير التالي:



يحل اليوم، الخميس 23 يوليو، عيد ميلاد الفنانة إنجي المقدم، والتي أتمت عامها الـ "43".


تصدرت منى عبد الغني، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد خبر نقلها إلى المستشفى.


يصادف اليوم، الخميس، عيد ميلاد النجم أحمد عز الذي أصبح واحدا من أهم نجوم السينما المصرية في العقد الأخير، ونجم شباك ومنافس لا يستهان به.


تصدر الفنان عمرو دياب، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تسريب مقطع من أحدث أعماله الفنية بـ شارع المعز.

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