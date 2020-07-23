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أخبار العالم

اليونان تتوعد تركيا: سنفعل كل ما يلزم للدفاع عن حقوقنا السيادية

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:54 م
اليونان تهدد تركيا:
اليونان تهدد تركيا: سنفعل كل ما يلزم للدفاع عن حقوقنا
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شيماء مصطفى
أكدت اليونان، اليوم الخميس، أنها ستفعل "كل ما هو ضروري" للدفاع عن حقوقها السيادية التي تنتهكها تركيا من خلال أعمال التنقيب والبحث عن النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وزاد انتشار القوات البحرية من قبل أعضاء الناتو في المنطقة بعد أن أعلنت تركيا إطلاق سفينة "أوروك ريس" البحثية إلى جزيرة كاستيلوريزو اليونانية للتنقيب.

ووصف المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتاس، المهمة البحثية لتركيا، بأنها انتهاك مباشر للسيادة اليونانية.

وقالت بيتاس: "تؤكد الحكومة لجميع الأطراف أن اليونان لن تقبل انتهاك سيادتها وستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن حقوقها السيادية".

اليونان وتركيا على خلاف منذ عقود حول الحدود البحرية، لكن الاكتشافات الأخيرة للغاز الطبيعي وخطط الحفر عبر شرق البحر الأبيض المتوسط ​​فاقم التوتر، خاصة مع مواصلة أنقرة استفزازاتها وانتهاكاتها في البحر المتوسط والتي ترفضها الدول الأجنبية والعربية.

ودعا كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تركيا إلى وقف خطط المسح الخاصة بها.
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