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رياضة

حوار جانبى بين شيكابالا وهانى سعيد قبل ودية الزمالك وبيراميدز.. فيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 05:21 م
شيكابالا
شيكابالا
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عبدالله هشام عدسة حسن العمدة -كيرلس صلاح -احمد رمض
جري حوار جانبي بين محمود عبدالرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك وهاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز قبل انطلاق المباراة الودية بين الفريقين استعدادا لعودة الدورى الممتاز المصري. 

وأعلن اتحاد الكرة المصري استئناف منافسات الدورى المصري يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف دامت أكثر من 4 أشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وتنطلق بعد قليل المباراة الودية بين الزمالك وبيراميدز علي استاد برج العرب 

وأعلن كارتيرون المدير الفني تشكيل الزمالك للقاء الودي وجاء كالتالي :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل 

الدفاع: محمد عبد الغني و محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي.
 
الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما.

الهجوم: مصطفى محمد

في حين أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيلته كالتالي : 

حراسة المرمى: مهدي سليمان 
الدفاع: عمر جابر - أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي 
الوسط: أحمد توفيق - محمود حمادة - طارق طه - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن 
الهجوم: إيريك تراوري 
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