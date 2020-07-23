حوار جانبى بين شيكابالا وهانى سعيد قبل ودية الزمالك وبيراميدز.. فيديو





وأعلن اتحاد الكرة المصري استئناف منافسات الدورى المصري يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف دامت أكثر من 4 أشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.





وتنطلق بعد قليل المباراة الودية بين الزمالك وبيراميدز علي استاد برج العرب





وأعلن كارتيرون المدير الفني تشكيل الزمالك للقاء الودي وجاء كالتالي :





حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: محمد عبد الغني و محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي. الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما.

الهجوم: مصطفى محمد





في حين أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيلته كالتالي :

حراسة المرمى: مهدي سليمان الدفاع: عمر جابر - أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي الوسط: أحمد توفيق - محمود حمادة - طارق طه - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن الهجوم: إيريك تراوري

جري حوار جانبي بين محمود عبدالرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك وهاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز قبل انطلاق المباراة الودية بين الفريقين استعدادا لعودة الدورى الممتاز المصري.