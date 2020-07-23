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دراسة جديدة تكشف عن انتقال عدوى كورونا بالمنزل.. فيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 05:23 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
عرضت قناة سكاي نيوز عربية دراسة تؤكد أمرا خطيرا عن عدوى فيروس كورونا المستجد.

وجاء فى الفيديو، أن هذه الدراسة أجراها علماء أوبئة فى كوريا الجنوبية، وأن الدراسة تؤكد احتمالات إصابة أشخاص بـ كورونا من خلال تعاملهم مع أفراد أسرهم.

أجريت الدراسة على 5706 حالة من المرضى الذين أثبتت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا، وأكثر من 59 ألف شخص من مخالطيهم.

وأظهرت النتائج أن أقل من 2% من المخالطين للمصابين من خارج أسرهم التقطوا الفيروس، في حين أن ما يقرب من 12 بالمئة من أقارب المرضى المقيمين معهم انتقلت إليهم العدوى.

ووفقا للفئة العمرية، كان معدل الإصابة أعلى عندما كانت الحالات الأولى المؤكدة لمراهقين، أو أشخاص في الستينيات أو السبعينيات من العمر.
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