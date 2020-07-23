دراسة جديدة تكشف عن انتقال عدوى كورونا بالمنزل.. فيديو

أجريت الدراسة على 5706 حالة من المرضى الذين أثبتت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا، وأكثر من 59 ألف شخص من مخالطيهم.





وأظهرت النتائج أن أقل من 2% من المخالطين للمصابين من خارج أسرهم التقطوا الفيروس، في حين أن ما يقرب من 12 بالمئة من أقارب المرضى المقيمين معهم انتقلت إليهم العدوى.



