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ديني

خالد الجندى: مشايخ يحرمون التصوير ويظهرون أمام الشاشات عبر الكاميرات

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:28 م
صدى البلد
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محمد شحتة
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الدين لا يوجد به بدعة محمودة، مشيرًا إلى أن الطريقة التي تُؤدى بها العبادة تختلف عن العبادة نفسها.


وأوضح خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية  "dmc"، اليوم الخميس، أن المسبحة أداة للتسبيح بدعة كطريقة ووسيلة جديدة لأداء العبادة الثابتة وهي التسبيح، مطالبًا بالبحث عن الثابت والمتغير في الدين.


وأشار إلى أن بعض الشيوخ يخرج أمام كاميرا في برنامج ويقول التصوير ملعون والمصور ملعون، أومال أنت متصور بطشت؟ يحرم على الناس التصوير وأمامه العديد من الكاميرات.


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