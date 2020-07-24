سبب قراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة





وأضاف "ممدوح"، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، ( حكم من نسي دعاء القنوت فى صلاة الفجر هل أعيد الصلاة ؟)، أن دعاء القنوت فى صلاة الفجر عند بعض العلماء سُنة لم يقل أحد من الائمة بوجوب دعاء القنوت، إنما خلافه ما هو سنة أو ليس بسنة إلا أن الإمام الشافعي يرى أن من ترك القنوت يستحب له أن يسجد للسهو سواء أكان عامدًا أم ساهيًا.









وأشار الى أن هناك من الأئمة يري أن من ترك دعاء القنوت لا يكون قد ترك سنته، فمن ترك القنوت فصلاته صحيحه ولا شئ فى ذلك ولا يعيد الصلاة مرة أخرى.









وتابع: أنه يجب أن يشتمل دعاء القنوت على الحمد والثناء، فبعد أن يرفع الإنسان من الركعة الثانية من صلاة الفجر ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فيدعو بأي دعاء يريده ويكون مشتملا على الحمد والثناء، مما يحدث القنوت.









وقت صلاة الفجر وكيفية أدائها لمن يسافر وينتهي موعدها قبل الوصول





قالت دار الإفتاء المصرية، إن وقت صلاة الفجر يَبْدَأ من طلوع الفجر الصادق، وينتهي بطلوع الشمس، لحديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «وَوَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ» أخرجه مسلم.





واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما هو وقت صلاة الفجر؟ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا»، حتى قال: «وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ» أخرجه أحمد والترمذي.







