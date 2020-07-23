بتكلفة 117 مليون جنيه.. إنشاء محطتين للقمامة و مدفن صحى بدمنهور وكفر الدوار وبدر

يجرى العمل على قدم وساق فى أعمال إنشاءات المحطة الوسيطة للقمامة بمنطقة دهشور بدائرة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة حيث من المقرر أن ينتهى العمل بها وبدء التشغيل التجريبى لها خلال الشهر القادم.





اكد اللواء هشام امنة محافظ البحيرة دعم المحافظة لتطوير منظومة النظافة بالكامل وتوفير احدث المعدات والاجهزة والسيارات بكافة المراكز والمدن.





واشار الى انه جارى تنفيذ 3 مشروعات بتكلفة 117 مليون جنيه تتمثل فى انشاء عدد 2 محطة وسيطة للقمامة بدمنهور وكفر الدوار.





وأوضح المحافظ خلال تفقده لمحطة التجميع الوسيطة جارى تنفيذها بمنطقة دهشور بدمنهور على مساحة 2000 م2 بتكلفة 7,1 مليون جنيه بأن الهدف من إنشاء المحطة يأتى لاستيعاب التراكمات الناتجة عن المدينة والمركز والقرى التابعة.









وأشار المحافظ فى بيان الى أن المحطة تستوعب 500 طن يوميا من القمامة ، وستسهم في رفع مستوى النظافة بمدينة دمنهور والقرى التابعة لها موضحا بأنه سيتم تجميع المخلفات الصلبة والقمامة بالمحطة الوسيطة وإعادة تحميلها على حاويات حمولة ٤٠ طنا ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة.





وأضاف المحافظ بأنه جارى العمل فى انشاء المدفن الصحى بمركز بدر الامر الذى سيسهم فى رفع مستوى النظافة والاستفادة من المخلفات والقضاء على المقالب العشوائية ،وتوفير الوقت والجهد وتحسين البيئة والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى الذى يميز كل مدينة.



