600 إصابة في اليوم رقم كبير.. الصحة: سيطرنا على فيروس كورونا ولم ننتصر عليه

قال حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن فيروس كورونا لم ينته، موضحا أنه تم السيطرة على المرض ولم ننتصر عليه.





وأضاف حسام حسني في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن السيطرة على المرض عمل مجتمعي وعلى المواطن الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من كورونا.





حسام حسني: "لم نصل إلى صفر إصابات من فيروس كورونا وعندما وصلنا في بداية الجائحة إ لى ٦٠٠ إصابة كان هناك حالة ذعر بين المصريين". وتابعإصابات



