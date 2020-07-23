600 إصابة في اليوم رقم كبير.. الصحة: سيطرنا على فيروس كورونا ولم ننتصر عليه

قال حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن فيروس كورونا لم ينته، موضحا أنه تم السيطرة على المرض ولم ننتصر عليه.
وأضاف حسام حسني في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن السيطرة على المرض عمل مجتمعي وعلى المواطن الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من كورونا.
وتابع حسام حسني: "لم نصل إلى صفر إصابات من فيروس كورونا وعندما وصلنا في بداية الجائحة إلى ٦٠٠ إصابة كان هناك حالة ذعر بين المصريين".
وأشار إلى أن الـ ٦٠٠ إصابة في اليوم ليست رقما صغيرا، وأنه حتى الآن هناك تجارب سريرية ونتائج أولية فقط ولم يتم الوصول إلى مرحلة إنتاج لقاح لفيروس كورونا.