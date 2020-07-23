"تحيا تونس" تعلن مرشحها لتشكيل الحكومة التونسية

أعلنت حركة تحيا تونس أنها ترشح رسميا، سنية بالشيخ، لتشكيل الحكومة الجديدة. وقالت إذاعة موزاييك التونسية، إن حركة تحيا تونس قرّرت ترشيح وزيرة شؤون الشباب والرياضة والصحة بالنيابة السابقة، لتشكيل الحكومة المقبلة.









وأشارت إلى أن الحركة فوضت رئيسها يوسف الشاهد والقياديين مصطفى بن أحمد وسليم العزابي للتفاوض مع باقي الكتل في البرلمان للتنسيق حول مسألة الترشيحات التي سيتم تقديمها لرئيس الجمهورية.









واتفقت الحركة على أن تكون الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة قادرة على تأمين توافق جامع يمكنه من مواجهة التحديات الكبرى للبلاد وخاصة في جانبها الاقتصادي والاجتماعي والأمني، عبر أخذ القرارات الشجاعة لإصلاح المنظومة التنموية.



