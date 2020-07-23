AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بكري: مصر لا تريد حربا في ليبيا ولو فرضت علينا فنحن لها.. فيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:40 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
Advertisements
محمود محسن
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر لا تريد حربا في ليبيا ولكن الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على الأمن القومى المصري.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يرغب في دخول حرب في ليبيا ولكن لو فرضت علينا الحرب فنحن لها.

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن  ما يتم فى مباحثات سد النهضة من القيادة المصرية يدل على أننا نمضي بخطوات ثابتة إلى الأمام.

وأشار بكري إلى أن الإدارة المصرية تتعامل بحكمة، مؤكدا أن مصر لديها قائد وطنى عسكرى، مضيفا: "لن يزايد أحد على القيادة المصرية فى الدفاع عن الأمن القومى لأنها تدرك خطورة ما يحدث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصطفى بكري: القيادة المصرية لن تسكت على أي مؤامرة تستهدف الأمة العربية

مصطفى بكري: الشعب الليبي سينتصر على ميليشيات أردوغان والجماعات الإرهابية.. فيديو

مصطفى بكري: عودة المصريين من ليبيا لن يكون بمثابة فتح علاقات مع حكومة الوفاق.. فيديو

بكري: الرئيس السيسي قائد وطني يعمل على حماية الأمن القومي العربي والمصري

30 يوما على الخط الأحمر..كيف أوقفت مصر تمدد الاحتلال التركي فى ليبيا ؟

ترشيحاتنا

بعد إصابة مدير حميات دمنهور.. سر عودة كورونا مرة أخرى بأعراض أشد

في عيد ميلادها.. شاهد إنجي المقدم بإطلالة مثيرة للجدل في أحدث جلسة تصوير

تسللوا فجرا للسباحة.. قوات الإنقاذ النهري تنتشل الجثة الثالثة لغرقى شاطئ الصفا

الذهب يسجل ارتفاعا جديدا بمنتصف تعاملات اليوم

يقوي المناعة ويمنع السرطان.. 15 فائدة لـ عصير العنب وطريقة تحضيره

تريقة على القمة.. قناة الأهلى: اختيار السبت لمباراة الزمالك ضمان للسيولة المرورية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. الأجسام المضادة تقل بشكل سريع للإصابة الخفيفة بكورونا.. هنا الزاهد تتألق بإطلالة مثيرة للجدل

سعر ومواصفات اودي audi q3 Sportback في مصر .. صور

بسبب خطأ أثناء قيادة سيارتها.. سيدة تكتشف إصابتها بورم في المخ.. تفاصيل