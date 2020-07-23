بكري: مصر لا تريد حربا في ليبيا ولو فرضت علينا فنحن لها.. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر لا تريد حربا في ليبيا ولكن الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على الأمن القومى المصري.





وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يرغب في دخول حرب في ليبيا ولكن لو فرضت علينا الحرب فنحن لها.





وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن ما يتم فى مباحثات سد النهضة من القيادة المصرية يدل على أننا نمضي بخطوات ثابتة إلى الأمام.



