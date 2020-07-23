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محافظات

بالأغاني الوطنية و تمثال عبدالناصر..قرية طحانوب تحتفل بذكرى ثورة يوليو

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:52 م
قرية طحانوب تحتفل
قرية طحانوب تحتفل بذكرى ثورة يوليو
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إبراهيم الهوارى
احتفلت قرية طحانوب التابعة بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية بالذكرى 68 لثورة 23 يوليو.

وحرص أهالي القرية التي تضم تمثالا للزعيم في مدخلها على تعليق لافتات للتهنئة بالثورة كما جرى تشغيل عدد من الأغاني الوطنية وأغاني الثورة عبر "الدي جي" على مدار اليوم.


وعلى أنغام "يا جمال يا حبيب الملايين" و"إحنا الشعب" و"إدتني الثورة خمس فدادين" استرجع أهالي القرية ذكرياتهم مع ثورة 23 يوليو وحبهم الجارف للزعيم جمال عبدالناصر.

وتعد قرية طحانوب أول قرية تقيم تمثالا للزعيم بالجهود الذاتية عقب رحيله بشهور عرفانا من الأهالي بدور ثورة يوليو والزعيم جمال عبدالناصر الذي قضى على الاقطاع ومنح الفلاحين حقوقهم في الزراعة وتملك الأراضي وأتاح لأبناء الفقراء فرصة التعليم والتوظيف.

ويتم تجديد التمثال والحديقة المحيطة به كل عام بمشاركة شباب وأهالي القرية وتقام احتفاليات وفعاليات ثقافية وشعبية في ذكرى ثورة يوليو وذكرى ميلاد ورحيل الزعيم عبدالناصر.

كما أصبح تمثال الزعيم في طحانوب من أبرز معالم القرية واشتهرت به على مستوى قرى المحافظة.

وكان أهالي قرية أجهور الكبرى والقرى المجاورة قد شيعوا صباح اليوم جنازة العميد الحسيني أبوعرب ابن القرية وأحد الضباط الأحرار الذي توفي تزامنا مع الذكرى الـ68 لثورة يوليو 1952 في جنازة شعبية انطلقت من أمام المعهد الديني بالقرية ليوارى الثرى في مقابر العائلة بالقرية.

وشهدت الجنازة إجراءات احترازية تجنبا للتجمعات ولمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد مؤكدين أن الراحل كان زاهدا في الحياة ورجلا للعطاء والخير وأحد رجال ثورة 23 يوليو وعضو الضباط الأحرار.
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