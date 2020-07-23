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تفاصيل كل ما تقدمه شركة ترسانة الإسكندرية لمصر من إنشاء سفن وخدمات تدريب للطلاب

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:58 م
ترسانة الإسكندرية
ترسانة الإسكندرية
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حمزة شعيب
كشف اللواء بحري أسامة فتحي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية، تفاصيل كل ما تقدمه شركة ترسانة الإسكندرية لمصر من إنشاء سفن وخدمات تدريب للطلاب. 

وقال خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"، :"مفيش حد بيجرؤ إنه يدخل في الإنتاج الحربي على مستوى العالم إلا ووراه اقتصاد قوي وصناعات تقيلة قوية تقدر تخدم هذا المجال من الصناعة".

وتابع :" شركة ترسانة الإسكندرية تقدم مشاريع  للمجتمع المدنى إلى جانب صناعة السفن بكافة أنواعها، فضلا عن تدريب الطلاب بعد المرحلة الإعدادية".

وأشار اللواء بحري أسامة فتحي إلى أنه الشركة تقوم حاليا بتصنيع فرقاطات مصرية للقوات البحرية.
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