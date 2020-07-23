الخضراوات والفاكهة أفضل.. المكملات الغذائية لا تحمي من الإصابة بـ كورونا

وعلقت الدكتورة هيلين أبرو، استشاري في أمراض الحساسية والمناعة لدى الأطفال في مستشفى إيفلينا لندن للأطفال، وفقا لموقع "

أن المكملات الغذائية لا يوجد دليل علمي حولها أنها تحمي من الفيروسات ولاسيما فيروس كورونا

timesofindia"،