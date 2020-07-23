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الخضراوات والفاكهة أفضل.. المكملات الغذائية لا تحمي من الإصابة بـ كورونا

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:33 م
المكملات الغذائية
المكملات الغذائية لا تحمي من الإصابة بـ كورونا
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حياة عبد العزيز
منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد، وتسبب في مخاوف عديدة لدى الآباء على أبنائهم، وكل منهم اتجه نحو المكملات الغذائية التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي للتصدي للفيروسات.

وبعد إقبال الكثير على الصيدليات لشراء المكملات الغذائية لتقوية المناعة ضد كورونا، أصبحت المكملات تتسم بالنقصان في الأسواق.

وعلقت الدكتورة هيلين أبرو، استشاري في أمراض الحساسية والمناعة لدى الأطفال في مستشفى إيفلينا لندن للأطفال، وفقا لموقع "timesofindia"،  أن المكملات الغذائية لا يوجد دليل علمي حولها أنها تحمي من الفيروسات ولاسيما فيروس كورونا.

وتابعت أن من الأفضل التخلي عن فكرة تناول المكملات الغذائية واستبدالها بنظام غذائي صحي يحتوي على الخضراوات والفاكهة.

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حمى شديدة مستمرة.
سعال مستمر.
فقدان حاستي الشم والتذوق.
سعال جاف.
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