أيمن الحكيم: سيد درويش الأب الروحي للأغنية الوطنية

قال الكاتب الصحفي ايمن الحكيم، إن الأغنية الوطنية ترتبط بالوطن ومصر اخترعت الأغنية الوطنية والشعب المصري ارتبط بأرضه.





وأضاف أيمن الحكيم في حواره في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أن الغربة عن الوطن مشكلة كبيرة لأي مصري.





وتابع أيمن الحكيم:" الأغنية الوطنية ارتبطت بنهر النيل الذي يعتبر حياة بالنسبة للشعب المصري".





وأكمل أيمن الحكيم:" سيد درويش يعتبر الأب الروحي للاغنية الوطنية وهو من اخترع الأغنية الوطنية الحديثة ولحن ٧٥ اغنية وتعتبر اغاني مؤثرة وكان النجم الفني لثورة ١٩١٩".



