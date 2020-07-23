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أيمن الحكيم: سيد درويش الأب الروحي للأغنية الوطنية

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:22 م
سيد درويش
سيد درويش
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هاني حسين
قال الكاتب الصحفي ايمن الحكيم، إن الأغنية الوطنية ترتبط بالوطن ومصر اخترعت الأغنية الوطنية والشعب المصري ارتبط بأرضه.

وأضاف أيمن الحكيم  في حواره  في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أن  الغربة عن الوطن مشكلة كبيرة لأي مصري.

وتابع  أيمن الحكيم:" الأغنية الوطنية ارتبطت بنهر النيل الذي يعتبر حياة بالنسبة للشعب المصري".

وأكمل أيمن الحكيم:" سيد درويش يعتبر الأب الروحي للاغنية الوطنية وهو من اخترع الأغنية الوطنية الحديثة ولحن ٧٥ اغنية وتعتبر اغاني مؤثرة وكان النجم الفني لثورة ١٩١٩".

ولفت أيمن الحكيم:" من اغاني سيد درويش اغنية «قوم يا مصري وبلادي بلادي» واغانيه العاطفية كانت وطنية".
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