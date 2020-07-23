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رياضة

برفقة أصدقائه .. ميدو ينشر أحدث صور من عطلته

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:30 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق و مقدم برنامج "اوضة اللبس "، صورة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


وظهر ميدو فى الصورة بصحبة أصدقائه من احد المنتجعات الساحلية.


وعلق على الصورة قائلًا:"محلوين".



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يذكر أن  مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق تساءل عن ماذا قدم أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر خلال مسيرته.


وقال عبد الغني في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن ميدو فشل في مسيرته كلاعب سواء في أوروبا أو مع نادي الزمالك أو مع منتخب مصر.


وأضاف عبد الغني أن ميدو يحب الكلام الكثير فقط ولكن رغم حبي له فماذا قدم؟.. قائلا: "دا أشهر حاجة ليه مع منتخب مصر خناقته مع حسن شحاتة وقت تبديله في كأس الأمم الإفريقية.


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