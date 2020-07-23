AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالفوسفوري الجرئ .. جوهرة تبرز أنوثتها فى إطلالة لافتة

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:07 م
جوهرة
جوهرة
Advertisements
حياة عبد العزيز
شاركت الفنانة الإستعراضية جوهرة، متابعيها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت جوهرة بإطلالة جريئة، مرتدية فستان باللون الفوسفوري الزاهي فوق الركبة بشكل جمالي جرئ يبرز أنوثتها.

واعتمدت جوهرة على وضع المكياج الساحر، فاختارت اللون البمبي الداكن، مع رسم العين بالآيلاينر والكحل الأسود.

وتركت جوهرة خصلات شعرها متروكة على كتفيها بطريقة بسيطة وعشوائية على الكتف.

اقرأ ايضًا:

وارتدت مجموعة من الإكسسوارات الملونة، فاختارت الأقراط الطويلة باللون البمبي اللافتة في الأذن، مع الأساور الملونة في اليد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليس حبيبتك.. بإطلالة صيفية جوهرة تبرز أنوثتها على البحر

بالأسود المنقط.. هند عبد الحليم تتألق بإطلالة أنيقة

بالأبيض والورود.. جوهرة تستعرض رشاقتها في صورة جديدة

برفقة حسن شاكوش.. جوهرة تثير الجدل بالجلد الأسود

فستان قصير بـ 3 ألوان.. جوهرة تتألق في إطلالة كلاسيكية ساحرة.. شاهد

الراقصة جوهرة تدخن شيشة: أخبرني كيف ستسير الأمور معك

ترشيحاتنا

التنمية المحلية: منافذ جديدة بجميع المحافظات لبحث التصالح في مخالفات البناء.. فيديو

لفض الاشتباك بين المالك والمستأجر.. مشروع قانون الإيجار القديم يصل البرلمان

التنمية المحلية: تقسيط 75% من رسوم التصالح في مخالفات البناء بدون فوائد.. فيديو

الأهلي يستفز الزمالك وجماهيره.. تعرف على القصة الكاملة

الذهب يسجل ارتفاعا جديدا بمنتصف تعاملات اليوم

مرض تنفسي.. الصحة تحسم جدل انتقال كورونا من الأطعمة والمعلبات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشار صور منة عرفة.. طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر في المنزل

بالفوسفوري الجرئ .. جوهرة تبرز أنوثتها فى إطلالة لافتة

بدل القهوة الساخنة.. طريقة تحضير كافيه لاتيه مثلج