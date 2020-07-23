بالفوسفوري الجرئ .. جوهرة تبرز أنوثتها فى إطلالة لافتة

شاركت الفنانة الإستعراضية جوهرة، متابعيها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وتألقت جوهرة بإطلالة جريئة، مرتدية فستان باللون الفوسفوري الزاهي فوق الركبة بشكل جمالي جرئ يبرز أنوثتها.
واعتمدت جوهرة على وضع المكياج الساحر، فاختارت اللون البمبي الداكن، مع رسم العين بالآيلاينر والكحل الأسود.
وتركت جوهرة خصلات شعرها متروكة على كتفيها بطريقة بسيطة وعشوائية على الكتف.
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وارتدت مجموعة من الإكسسوارات الملونة، فاختارت الأقراط الطويلة باللون البمبي اللافتة في الأذن، مع الأساور الملونة في اليد.
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