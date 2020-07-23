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رياضة

إنبي يتعادل مع أسوان 1-1 في سلسلة وديات الفريق استعدادا للأهلي

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:25 م
إنبي
إنبي
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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبى مع منافسه أسوان بهدف لمثله، فى المباراة الودية التى جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على ستاد بتروسبورت، فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف منافسات الدور الممتاز .


أحرز سافيولا، هدف الفريق البترولى الوحيد، فيما أحرز لأسوان اللاعب عبد الله فاروق، فى الشوط الثانى من المباراة، وجاء اللقاء ضمن سلسلة المباريات الودية التى قرر جهاز الفريق البترولى خوضها استعدادًا لمواجهة الأهلى، يوم 9 من شهر أغسطس المقبل، فى المباراة المؤجلة من بطولة الدورى الممتاز.

 
واتفق مسئولو نادى إنبى، مع إداري نادى طنطا، على خوض مباراة ودية أخرى تجمع الفريقين غدًا الجمعة، على ستاد بتروسبورت، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف منافسات النشاط الرياضي، وذلك بعد إلغاء المباراة التى كان من المقرر إقامتها بين الفريق البترولى ونظيره الإنتاج الحربى، بعد ظهور 18 حالة مصابة بفيروس كورونا فى صفوف الإنتاج مما أدى إلى إلغاء الودية. 

 
ويحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل توقفه فى منتصف شهر مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا، برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالها الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 18 هدفًا واستقبلت شباكه مثلها.
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