ألمانيا: تطور علاقة تركيا بأوروبا مرتبط بوقف استفزازاتها فى المتوسط

أكدت مصادر دبلوماسية ألمانية، ضرورة توقف تركيا عن استفزازاتها شرق المتوسط.





وقالت المصادر الدبلوماسية في تصريحات لـ"العربية"، أن تطور علاقة تركيا بأوروبا مرتبط بسلوكها في شرق المتوسط.





وكانت اليونان، اليوم الخميس، أكدت أنها ستفعل "كل ما هو ضروري وملزم" للدفاع عن حقوقها السيادية التي تنتهكها تركيا من خلال أعمال التنقيب والبحث عن النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.





وزاد انتشار القوات البحرية من قبل أعضاء الناتو في المنطقة بعد أن أعلنت تركيا إطلاق سفينة "أوروك ريس" البحثية إلى جزيرة كاستيلوريزو اليونانية للتنقيب.





ووصف المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتاس، المهمة البحثية لتركيا، بأنها انتهاك مباشر للسيادة اليونانية.





وقالت بيتاس: "تؤكد الحكومة لجميع الأطراف أن اليونان لن تقبل انتهاك سيادتها وستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن حقوقها السيادية".