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مرأة

بـ الذهبي المكشوف .. إيمان العاصي تتألق بإطلالة ناعمة

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:07 م
إيمان العاصي
إيمان العاصي
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت على الصورة قائلة "ما يقوله الناس .. هذه الجملة ستقتل الأحلام أكثر من أي شيء آخر في العالم".

وتألقت إيمان العاصي بإطلالة ناعمة، مرتدية فستانا باللون الذهبي لامع، مكشوفا من منطقتي الصدر والقدم بطريقة تبرز جمال أنوثتها.

واعتمدت إيمان العاصي على تسريحة الشعر الملموم لتكشف عن ملامحها الرقيقة.

واستكملت إطلالتها بتزيين الأذن بالأقراط اللافتة الدائرية كبيرة الحجم.

وأما من الناحية الجمالية، ففضلت أن تضع المكياج الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها.

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