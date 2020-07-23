تامر أمين: تشابه اعترافات المتهمين بالخلية الإخوانية دليل على تدريبهم وتنظيمهم

قال الإعلامى تامر أمين، إن وزارة الداخلية نجحت اليوم فى إحباط مخطط إخوانى هدفه إثارة الشائعات بين المواطنين.





وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن المتهمين فى القضية اعترافاتهم متشابهة، وهذا يدل على أن تلك الجماعة مدربة ومنظمة، وأعضاؤها يعلمون ما يقومون به، وما يصرحون به.





وأشار تامر أمين، إلى أنه كان حريصا على الاستماع لجميع الاعترافات رغم تشابهها، مؤكدا أن تلك الجماعة اعترفت بأنها تحصل على تمويل من تركيا وقطر، وكانت تقوم بأعمالها فى محافظة الإسكندرية.









وعرض تامر أمين، مجموعة فيديوهات من اعترافات المتهمين الـ 6 الذين تم القبض عليهم اليوم.







