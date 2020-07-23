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خلايا الإخوان الإرهابية.. الداخلية تسقط مخططا إعلاميا للجماعة.. ونواب يطالبون بالبحث وراء داعمين لها في الداخل.. والبحث عن الوحدات السكنية المؤجرة دون إبلاغ

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:45 م
خلية إخوانية
خلية إخوانية
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عبد الرحمن سرحان
اللواء حسن السيد: 
الحبس لصاحب الوحدة السكنية

نائب: 
الإخوان تحاول زرع خلايا لها داخل البلاد لهدم استقرار الدولة

برلماني يحذر من تزايد الخلايا الإرهابية لجماعة الإخوان بسبب تأجير الوحدات السكنية


أشاد نواب البرلمان بتحركات وجهود وزارة الداخلية في القبض على خلية الإخوان الإرهابية، والتي تعد تقارير لصالح قنوات الجماعة في تركيا، وذلك بتوجيهات من قياداتها.


ورصدت معلومات قطاع الأمن الوطنى إصدار قيادات التنظيم الهاربة بالخارج تكليف بعدد من العناصر الإخوانية والمتعاونين معهم بالبلاد بالعمل على تنفيذ مخططهم الذى يستهدف إثارة الشائعات والبلبلة في أوساط المواطنين تزامنا مع بدء الاستحقاقات الانتخابية من خلال انتاج واعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة تتضمن اخبارا مغلوطة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد ومؤسسات الدوله وترويجها عبر شبكة الإنترنت وقنوات الفضائية الإخوانية التي تبث من الخارج. 


تم تحديد العناصر الإخوانية القائمة على هذا المخطط من الهاربين بتركيا ابرزهم الارهابى الاخوانى الهارب عماد البحيرى و الارهابى الاخوانى الهارب حسام الشوربجى والارهابى الاخوانى الهارب سيد توكل والارهابى الاخوانى الهارب حمزة زوبع.


وأكدت المعلومات اضطلاع المعلومات الإرهابية في اطار تنفيذ مخططها بإستغلال احدى الوحدات السكنية بالإسكندرية وتجهيزها كإستديو لإعداد اعمال المونتاج الخاصة بالمادة الإعلامية المفبركة حيث تم استهداف الاستديو وضبط القائمين عليه، وهم الإرهابى الاخوانى هشام متولى الشوبكى، والإرهابى الاخوانى اسلام علوانى حجازى، والارهابى الاخوانى إبراهيم سعيد إبراهيم و الارهابى الاخوانى محمد محمد سعيد  والارهابى الاخوانى محمد احمد شحاته، و الإرهابى الإخوانى صهيب سامى الزقم.


وعثر داخل الاستديو على العديد من الكاميرات وأجهزة الحاسب الالى وأدوات المونتاج والتصوير وعدد من الفيديوهات المفبركة حول الأوضاع الداخلية بالبلاد تمهيدا لترويجها.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات وأكدت وزارة الداخلية استمرار التصدي بكل حسم لأية محاولات تستهدف اثارة البلبلة والنيل من استقرار البلاد.


في البداية، أشاد اللواء حسن السيد، عضو مجلس النواب، بجهود وزارة الداخلية في إحباطها لخلية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تم ضبطها في إحدى الوحدات السكنية في الإسكندرية.


وقال اللواء حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الفترة المقبلة حساسة جدا بالنسبة لمصر، خاصة مع قرب إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن الجماعة الإرهابية سوف تحاول بكل جهد أن تقوم بممارسات تعطل بها مسيرة الانتخابات، أو نقل صورة مغايرة للواقع من خلال زرع خلايا تابعة لها داخل الوطن.


وحذر عضو مجلس النواب من استغلال الإخوان للوحدات السكنية وتأجيرها، لافتا إلى ضرورة أن تكون هناك دراية كافية من الأهالي بالذين يسكنون في وحداتهم، إلى جانب الالتزام بتبليغ الجهات المعنية بعملية الإيجار.


وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت استغلالا كبيرا للغاية للوحدات السكنية المؤجرة، من بعض الأفراد التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية، وهذا مؤشر خطير يزيد من فرص انتشار الإرهاب والتابعين للجماعة.


وأكد أن القانون يعاقب بالحبس لكل من يقوم بتأجير الشقق أو الوحدات السكنية، لافتا إلى أن كل من تسبب في الواقعة سوف يحاسب.


وأضاف: "أنا طابع ورقتين على 2 أسانسير في العقار مكتوب فيها إن أي حد هيأجر بدون إبلاغ الشرطة، سوف أبلغ أنا عن صاحب الشقة المؤجرة"، مطالبا الجميع باتباع نفس الأسلوب حتى يتم التخلص من هذه الأزمة.


كما وجه سمير البطيخي، نائب الإسكندرية، التحيه لرجال وزارة الداخلية، على جهودها في ضبط الخلية الإخوانية التي تقوم بإعداد تقارير تابعة لقنوات الجماعة الإرهابية في تركيا.


وطالب النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بتكثيف الجهود تحسبا لوجود بقية لهذه الخلية، خاصة وأن الذين تم القبض عليهم هم 4 أشخاص فقط، وهذا يعطي احتمال لوجود عناصر أخرى.


وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يعي المواطنون خطورة تأجير الوحدات السكنية دون إبلاغ أقسام الشرطة التابعة لهم، مشيرا إلى أن هذا الأمر متكرر ويجب أن يكون هناك تحرك من قبل المواطنين تجاهه.


كما حذر النائب من الحرب الإعلامية، حتى أن الجماعة الإرهابية زرعت خلايا لها لإعداد تقارير مفبركة، وهذا يمثل خطورة كبيرة.
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