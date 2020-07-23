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رياضة

سلة سيدات الزمالك يبدأ تدريباته استعدادا لاستكمال الدوري

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:56 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
حرص مصطفي هدهود المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي الزمالك علي عقد جلسة مع الجهاز المعاون له قبل بدء تدريبات اليوم  الخميس وذلك  من أجل مناقشة البرنامج التأهيلي الخاص باللاعبات والاستعدادات الخاصة لاستكمال مباريات الدوري .


وخاض الفريق تدريباته بالجري حول الملعب بالتراك  ثم استكمال تدريبات الاحمال البدنية وتنفيذ بعض التمارين الخاصة.


ووضع هدهود خطة الإعداد للمرحلة المقبلة استعدادا لاستئناف مباريات الدوري وكأس مصر.


واختتم مصطفى هدهود بأنه سوف يتم عقد اجتماع بحضور الجهاز الفني وفتحي شحاته رئيس جهاز كرة السلة وأحمد مرتضي منصور وأحمد عبد الفتاح عضوي مجلس إدارة النادي ولاعبات الفريق من أجل مناقشة الفترة المقبله وحث الفريق علي تحقيق الفوز وحصد البطولات.
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