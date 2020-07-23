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برلمان

الشعب الجمهوري بالغربية: غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:52 م
صدى البلد
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قررت أمانة حزب الشعب الجمهورى بالغربية تشكيل غرفة عمليات رئيسية بأمانة المحافظة لإدارة العملية الانتخابية بمجلس الشيوخ برئاسة الأمين العام لشئون التنظيم والعضوية وعضوية امناء المراكز وعمل غرف عمليات فرعيه بالمراكز برئاسة امناء التنظيم وعضوية أمانة المرأة والشباب والإعلام.. جاء ذلك على هامش عدد من اللقاءات عقدت بمقر الحزب بالغربية بحضور اللواء دكتور أسامة الشبراوى أمين عام الحزب بالغربية، طارق محمود الأمين العام المساعد للحزب لشئون التنظيم والعضوية، ودكتور أيمن الكومي الأمين المساعد لشئون الاعلام والتثقيف السياسي، والدكتور مصطفى عاطف أمين الاعلام، ودكتورة شيماء الكومي الأمين العام المساعد لشئون المرأة، ورباب سليمان أمينة المرأة، وبحضور  أمناء المحلة الكبرى وامناء تنظيم المراكز وامناء المراة على مستوى المراكز.

وأكد أمين الحزب بالغربية على دعمهم للدولة المصرية وللقيادة السياسية فى حربها ووقوفها معها فى كل قرارتها وتفوضيها فى اتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات.

وأضاف الشبراوي أن الحزب كان ومازال داعما للمرأة فى كل قضاياها ومهتما ودافعا بها إلى الصفوف القيادية للحزب لما للمرأة من دور وأهمية كبيرة فى إثراء الحياة السياسية مشيرا إلى أن المرأة كانت ومازالت داعمة للدولة ولها دور كبير فى حشد الناخبين فى أى استحقاق سياسي.

وشدد الشبراوي على أمناء التنظيم على ضرورة بذل المزيد من الجهد فى سبيل دعوة الناخبين إلى الخروج والتصويت لصالح مرشح الحزب وقائمة التحالف فى انتخابات مجلس الشيوخ.
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