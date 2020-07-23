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البنك الدولي : امتحانات الثانوية في مصر تمت بإجراءات احترازية وكانت تجربة إيجابية

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:20 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية
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قسم التوك شو
قال خايمي سافيدرا مدير قطاع التعليم في البنك الدولي إن هناك طرق تعليمية مختلفة يجب على الطلاب التأقلم عليها فى العام الجديد مشيرا إلى أن مصر بدأت تجربتها فى التحول للتعليم عن بعد مبكرا.

 وأكد سافيدرا – خلال لقاء عبر سكايب من واشنطن لبنرماج "مساء دي ام سي " الذي  يقدمه الإعلامي رامي رضوان - أن امتحانات طلاب الثانوية في مصر تمت بإجراءات احترازية وكانت تجربة إيجابية.

وأشار إلى أنه  يجب على الآباء مساعدة أبنائهم في تجربة التعلم عن بعد موضحا أننا نحتاج الى مؤسسات تعليمية تدمج بين التعلم بالمدارس والمنزل.

وأكد أن منصات التكنولوجيا  تم استخدامها بشكل جيد في مصر للتواصل بين الطلاب والمدرسين لافتا إلى أن الكتب مهمة للأطفال لمواصلة عملية التعلم وعلينا أن نستثمر في المدارس.

وشدد على أنه يجب الإستعداد الجيد للتغيرات التي ستحدث فى النظم التعليمية الفترة المقبلة مؤكدا أن التحديات الأساسية للنظم التعليمية هى كيفية إستخدام التكنولوجيا وتحفيز الطلاب.
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