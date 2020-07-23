خالد الغندور عبر قناة الزمالك: نتمنى الشفاء لـ حمدي فتحي بعد إصابته بكورونا

تمني خالد الغندور نجم الزمالك السابق الشفاء لـ حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وقال الغندور في تصريحات عبر برنامجه زمالكاوي المذاع عبر قناة نادي الزمالك: نتمني الشفاء لحمدي فتحي لاعب الأهلي وطبيعي أن نتمنى له الشفاء حتي لو كان لاعبا للفريق المنافس إلا أننا جميعا نمارس كرة القدم".





وكان مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أكد إصابة حمدي فتحي لاعب الأهلي بفيروس كورونا بعد خضوعه لمسحة أمس وغاب عن مران اليوم بقرار من الجهاز الفني بالنادي الأهلي.





وسيتم عمل مسحة للفريق بالكامل بسبب الاختلاط باللاعب خلال الفترة الماضية من خلال التدريبات.