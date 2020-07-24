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حوادث

ضبط 10 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر في الجيزة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:00 ص
حملات امنية
حملات امنية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة لحيازته (10.125 طن سلع غذائية "أرز أبيض – مكرونة - عدس") مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع للجمهور مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.


يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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