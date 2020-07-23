يحيى الكدواني: أردوغان يسعى للسيطرة على سرت بسبب الهلال النفطي.. فيديو

قال اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن المادة 152 من الدستور المصري تنص على أنه عند إعلان القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية حالة الحرب، فإنه يجب أن يحصل على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وكذلك لجنة الدفاع الوطني.





وأضاف "الكدواني" خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الدكتور علي عبدالعال أصدر بيانا يوضح موقف البرلمان من تفويض رئيس الجمهورية بإمكانية إرسال قوات خارج الحدود المصرية في حالة عدم التزام الجانب التركي وقوات حكومة الوفاق بالخط الأحمر الذي حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وتابع أن سعي تركيا للسيطرة على سرت والجفرة يأتي بسبب أن الجفرة تعد أكبر قاعدة عسكرية جوية ومن يتحكم فيها يستطيع التحكم في كافة الأراضي الليبية.





وأردف اللواء يحيى الكدواني، أن الرغبة التركية للسيطرة على مدينة سرت تأتي من كونها تحتوي على الهلال نفطي والسيطرة عليه يعني الوصول والتحكم في الاقتصاد الليبي بشكل كامل.