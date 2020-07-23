AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

يحيى الكدواني: أردوغان يسعى للسيطرة على سرت بسبب الهلال النفطي.. فيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:33 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
قال اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن المادة 152 من الدستور المصري تنص على أنه عند إعلان القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية حالة الحرب، فإنه يجب أن يحصل على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وكذلك لجنة الدفاع الوطني.

وأضاف "الكدواني" خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الدكتور علي عبدالعال أصدر بيانا يوضح موقف البرلمان من تفويض رئيس الجمهورية بإمكانية إرسال قوات خارج الحدود المصرية في حالة عدم التزام الجانب التركي وقوات حكومة الوفاق بالخط الأحمر الذي حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع أن سعي تركيا للسيطرة على سرت والجفرة يأتي بسبب أن الجفرة تعد أكبر قاعدة عسكرية جوية ومن يتحكم فيها يستطيع التحكم في كافة الأراضي الليبية.

وأردف اللواء يحيى الكدواني، أن الرغبة التركية للسيطرة على مدينة سرت تأتي من كونها تحتوي على الهلال نفطي والسيطرة عليه يعني الوصول والتحكم في الاقتصاد الليبي بشكل كامل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نفط وغاز وبيزنس ..النهب والسرقة أهداف العدوان التركي في ليبيا

الخط الأحمر.. سرت مفتاح ليبيا وخزانة ثرواتها والرقم الصعب في معركة المصير

الجيش الليبي: رصدنا تحركات لمليشيات تركيا في محيط سرت والجفرة

سرية.. مصطفى بكرى يوضح سبب تأجيل جلسة البرلمان لتفويض الرئيس بشأن التصدى للإرهاب فى ليبيا إلى غد

30 يوما على الخط الأحمر..كيف أوقفت مصر تمدد الاحتلال التركي فى ليبيا ؟

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن حشد مليشيات أردوغان على خط الجفرة - سرت

ترشيحاتنا

انتبهي .. كيفية التعامل السليم مع اللحوم وتخزينها

انخفاض كبير .. الصحة تعلن تفاصيل وفيات كورونا اليوم

منح المالك 40% والمستأجر 60% من قيمة الشقة عند تغيير العقد.. مشروع قانون للإيجار القديم

رئيس مصايف الإسكندرية: تحليل دي إن إيه لغريق شاطئ النخيل لم يظهر

اللهم بارك.. مكة تعطي جلسة علاجية لـ محمد صلاح.. مدهشة

أول رد من عبد الرحمن أبو زهرة على عرض تركي آل الشيخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخضراوات والفاكهة أفضل.. المكملات الغذائية لا تحمي من الإصابة بـ كورونا

قبل عيد الأضحى .. أسرع طريقة لـ تنظيف الفشة

فيروس كورونا ينهي حياة شقيقين في 11 يوما .. تفاصيل