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برلمانى: يجب تعيين دوريات أمنية سواء شرطية أو شركات خاصة لتأمين الشواطئ

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:53 م
الشواطئ العامة
الشواطئ العامة
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حمزة شعيب
قال اللواء أحمد سليمان عضو مجلس النواب، إنه عقب كوارث حالات الغرق في الشواطئ العامة، أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتشكيل مجموعة عمل لمناقشة المسؤولين عن هذه الكوارث والوقوف على السبب وراء ذلك ووضع حلول عملية  لها، وتابع:"من بين المجموعة محافظ الإسكندرية وممثل من وزارة التنمية وآخرون". 


وأضاف " سليمان"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المجموعة سوف تتفق على أسس للتعاون فيما بينها وتضع تصورًا وتوصيات ستعرض على مجلس النواب، خلال جلسة يوم الثلاثاء المقبل.


وفى سياق آخر قال النائب البرلمانى، إن بعض الغرقى يقعون فى نطاق دائرته ما دعاه للذهاب إلى أسرهم، وتابع:"نظرات الأب وعويل الأم لا يمكن أن تمحى من ذاكرتي"، مطالبًا بتعيين خدمات أمنية سواء شرطية أو التعاقد مع شركات أمن خاصة لتأمين الشواطئ للحفاظ على أرواح المواطنين، خاصة وأن الحكومة قامت بغلقها،فكان يجب على الجهات المعنية فعل ذلك، وتابع:" حوادث الغرق متكررة وهناك مئات ابتلعهم البحر خلال الفترة الماضية".
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