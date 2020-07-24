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حوادث

حبس أجنبي لحيازته 500 جرام استروكس في مدينة نصر

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:02 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت نيابة مدينة نصر أول، حبس شخص أجنبي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 500 جرام من مخدر الاستروكس بهدف الاتجار فيها.

وأمرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول نشاط المتهم وإعداد تقرير عن ذلك.

وكانت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة واصلت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط مرتكبيها.

وتم ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، وبحوزته (500 جرام لمخدر الإستروكس - مبلغ مالى – هاتف محمول).

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.

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