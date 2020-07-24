شرطة شيكاغو توثق إطلاق نار مميت لهدف القبض على جناة..فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها نشر شرطة مدينة شيكاغو الأمريكية، مقطع فيديو يظهر عملية إطلاق نار مميتة حدثت الأسبوع المنصرم، بهدف تحديد الجناة والقبض عليهم.





وأدت عملية إطلاق النار، التي جرت وقائعها على جسر يعلو نهر شيكاغو، إلى مقتل رجل وجرح سيدة، وفقا لما أكدته السلطات الأمنية.





ويظهر الفيديو مجموعة من نحو 10 رجال يمشون فوق جسر شارع واباش، قبل أن يلمحوا شيئا على جانب الجسر، وبعدها بلحظات استخدم شخصان سلاحيهما لإطلاق النار ولاذا بالفرار.





وقالت الشرطة في وقت لاحق إن الضحية هو غريغوري كروفورد، وقد توفي في المستشفى بعد أن تلقى رصاصة في الرقبة أثناء قيادته للسيارة، بينما عانت الراكبة المرافقة له من جروح في يديها.