حبس 5 أشخاص لحيازتهم 1.5 كيلو فودو في حدائق القبة

قررت نيابة حدائق القبة الجزئية، حبس 5 أشخاص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة 1.500 كيلو لمخدر الفودو، قبل ترويجها على عملائهم بدائرة القسم.





وأمرت النيابة رجال المباحث بسرعة اجراء التحريات اللازمة حول نشاط المتهمين واعداد تقرير عن ذلك.





وكانت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة واصلت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط مرتكبيها.





وتم ضبط (5 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية) حال استقلالهم سيارة ودراجة نارية بدائرة قسم شرطة حدائق القبة ، وبحوزتهم (1,500 كيلو جرام لمخدر الفودو - مبلغ مالى)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

