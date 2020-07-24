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رئيس عمليات الإنقاذ البحرى: نتعرض للغرق خلال البحث عن المفقودين

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:17 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الكابتن مروان الغزالى، رئيس غرفة عمليات الإنقاذ بجمعية الإنقاذ البحرى، إن السبب وراء تمزيق جثمان الشاب شادى الذى غرق مع 10 آخرين بشاطئ النخيل، هو التيارات الشديدة وارتفاع الأمواج ووجود حواجز صخرية بشاطئ النخيل.

وتابع رئيس عمليات الإنقاذ البحرى: "تعرضنا لأكثر من حالة غرق خلال محاولة البحث عنه على مدى 13 يوما".

وأضاف " الغزالى" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المواطنين يعلمون بعدم وجود فرق إنقاذ على الشواطئ، نظرًا لوجود قرار من الحكومة المصرية بغلقها، وعليهم أن يكونوا حريصين على حياتهم.
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