رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة يكشف أسباب إصابة لاعبي الإنتاج الحربي بكورونا.. فيديو

قال محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة إن حالة جميع اللاعبين الذين ثبت إصابتهم بفيروس كورونا مطمئنة لأنها ظهرت دون أعراض.

وتحدث رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة لقناة"صدى البلد قائلا: "حتى الآن اليوم ظهر حالة وحيدة في الأهلي وأمس الأربعاء جاءت العينات سلبية في ثلاثة أندية ، الفحص المستمر جعلنا نكتشف إصابات اللاعبين مبكرا وحالة الجميع مطمئنة ".

وبسؤاله هل ظهور المرض دون أعراض قد يتسبب في عدوى أجاب "حسب درجة التلامس والالتحام بين حامل فيروس وبين من يتعامل معه، لا يمكن تحديد الأمر ونناشد الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد والالتزام بالمسافات الآمنة تجنبا للعدوى".





وعن الـ18 فردا المصاب بفيروس كورونا في صفوف الإنتاج الحربي أوضح سلطان "تم عزل الجميع في منازلهم الشخصية وتم صرف العلاج لهم عن طريق الجهاز الطبي للنادي".





وأكمل "بعد 10 أيام سنجري مسحات جديدة لهم وإن جاءت نتائجها سلبية سنجري فحص للقلب والرئة وحال التأكد من سلامة الجميع يمكنهم العودة للتدرب ، وزارة الصحة خففت الإجراءات لذا نجري المسحات للمصابين بعد 10 أيام وليس 14 يوما".





وبسؤاله ماذا سيحدث لو ظهرت إصابات عديدة مع استكمال الدوري قال: "نحن سنجري مسحات قبل المباريات بـ48 ساعة وبعدها بـ24 ساعة وهذا سوف يساعدنا على كشف المرض في أول يوم له حال إصابة أي شخص به".





وتابع "أناشد الأندية ألا يخوضوا مباريات ودية كل 48 ساعة لأن هذا لن يعطيهم وقتا كافيا لإجراء المسحات، لذا يجب أن تقام الوديات كل خمسة أيام أو أسبوع مع إجراء مسحات للاعبين قبل أي لقاء بيومين فقط".





وأتم "أعلم أن الأندية لديها فترة إعداد قصيرة الأمد قبل الدوري ولكننا نفعل كل شيء ونتعاون سويا لتخطي تلك المرحلة".