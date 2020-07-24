AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة يكشف أسباب إصابة لاعبي الإنتاج الحربي بكورونا.. فيديو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:24 ص
الإنتاج الحربي
الإنتاج الحربي
Advertisements
محمد رشاد
قال محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة إن حالة جميع اللاعبين الذين ثبت إصابتهم بفيروس كورونا مطمئنة لأنها ظهرت دون أعراض.

وتحدث رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة لقناة"صدى البلد  قائلا: "حتى الآن اليوم ظهر حالة وحيدة في الأهلي وأمس الأربعاء جاءت العينات سلبية في ثلاثة أندية ، الفحص المستمر جعلنا نكتشف إصابات اللاعبين مبكرا وحالة الجميع مطمئنة".

وبسؤاله هل ظهور المرض دون أعراض قد يتسبب في عدوى أجاب "حسب درجة التلامس والالتحام بين حامل فيروس وبين من يتعامل معه، لا يمكن تحديد الأمر ونناشد الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد والالتزام بالمسافات الآمنة تجنبا للعدوى".

وعن الـ18 فردا المصاب بفيروس كورونا في صفوف الإنتاج الحربي أوضح سلطان "تم عزل الجميع في منازلهم الشخصية وتم صرف العلاج لهم عن طريق الجهاز الطبي للنادي".

وأكمل "بعد 10 أيام سنجري مسحات جديدة لهم وإن جاءت نتائجها سلبية سنجري فحص للقلب والرئة وحال التأكد من سلامة الجميع يمكنهم العودة للتدرب ، وزارة الصحة خففت الإجراءات لذا نجري المسحات للمصابين بعد 10 أيام وليس 14 يوما".

وبسؤاله ماذا سيحدث لو ظهرت إصابات عديدة مع استكمال الدوري قال: "نحن سنجري مسحات قبل المباريات بـ48 ساعة وبعدها بـ24 ساعة وهذا سوف يساعدنا على كشف المرض في أول يوم له حال إصابة أي شخص به".

وتابع "أناشد الأندية ألا يخوضوا مباريات ودية كل 48 ساعة لأن هذا لن يعطيهم وقتا كافيا لإجراء المسحات، لذا يجب أن تقام الوديات كل خمسة أيام أو أسبوع مع إجراء مسحات للاعبين قبل أي لقاء بيومين فقط".

وأتم "أعلم أن الأندية لديها فترة إعداد قصيرة الأمد قبل الدوري ولكننا نفعل كل شيء ونتعاون سويا لتخطي تلك المرحلة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة: تأجيل أو إلغاء أي مباراة لفريق يضم 5 حالات مصابة.. فيديو

اتحاد الكرة: نطلع على مسحات كورونا الخاصة بالأندية في المعامل الخاصة

لمواجهة كورونا.. نادي بيراميدز يجري المسحة الثالثة للاعبيه

بالصور.. المقاولون يجري المسحة الطبية الرابعة للكشف المبكر عن كورونا

اتحاد الكرة: شفاء 15 لاعبا من كورونا.. وجميع نتائج المسحة الرابعة سلبية.. فيديو

18 حالة إيجابية بـ كورونا بين لاعبي فريق الإنتاج الحربي.. فيديو

ترشيحاتنا

قائد فيلق القدس كان على متن الطائرة الإيرانية التي اعتُرضت فوق سوريا

سياسي كويتي: السيسي قلب الطاولة على رأس الأتراك في ليبيا

صدمة لـ الأهلي بشان صفقة ضم موليكا

أمريكا تعترف بالتحرش بالطائرة الإيرانية فوق سماء سوريا

السودان: تشكيل لجنة عليا لمتابعة ملف سد النهضة.. تفاصيل

شاهد.. فيديو يوضح رعب ركاب الطائرة الإيرانية بعد اقتراب المقاتلة الإسرائيلية منها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم كورونا..ميجان ماركل تصر على إقامة احتفال بعيد ميلادها وتفرض شرطا على ضيوفها

منة شلبي تحتفل بعيد ميلادها مع غادة عادل .. صور

تنقل فيروس كورونا.. تحذيرات خطيرة من الكمامات المزودة بفلتر.. فيديو