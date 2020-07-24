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متحدث النواب الليبي: مصر ورئيسها يقدمون دعما حقيقيا للشعب الليبي لمواجهة الإرهاب

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:19 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بلحيق، إن مصر ورئيسها وبرلمانها وجيشها يقدمون  دعمًا حقيقًا للشعب الليبي لمواجهة الإرهاب.

وأضاف خلال لقائه بقناة الغد، هناك تنسيق مستمر بين الجيش المصري والجيش الليبي من أجل التصدي للميليشيات المسلحة المدعومة من تركيا.

وأوضح أنه لا أحد يريد الحرب والجميع يريد التسوية السياسية لكن تركيا والمليشيات تخرق وقف إطلاق النار وتعمل على عسكرة الأزمة.

وأكمل بلحيق أن المرتزقة الذين تم نقلهم إلى ليبيا للحرب لا يعرفون جغرافية الأرض لذلك سوف يهزمون لأنها أرضنا.

وافق مجلس النواب المصري بالإجماع، على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهامَ قتالية خارج حدود الدولة للدفاع عن الأمن القومي في الاتجاه الغربي، ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية، وأشار المجلس إلى أن القوات المسلحة وقياداتها.
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