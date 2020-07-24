تصل إلى 100 ساعة..باحث يكشف أكاذيب الجماعات الإرهابية

قال سامح عيد، الباحث فى الشئون والحركات الإسلامية، إن الجماعات الإرهابية تستخدم المعلومات الكاذبة ببثها على السوشيال ميديا بطريقة سريعة دون التأكد منها،





ونوه إلى أنه يتم بث أكثر من 100 ساعة يوميا من الأكاذيب عن طريق جماعة الإخوان الإرهابية، على القنوات الإرهابية وعدد من القنوات على اليوتيوب والسوشيال ميديا ويدعمها الإرهابية ويستغل الواقعة بطريقة جاذبة لخلق معلومة كاذبة.





وأضاف سامح عيد خلال مداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشى عبر برنامجه التاسعة المذاع على قناة الأولى المصرية، :" يجب أن يتحلى المواطن بالوعي الكافي لمواجهة مثل هذه الأكاذيب.