أميرة المحكمات تروي لـ صدى البلد مشوارها في المستطيل الأخضر ورأيها في عودة النشاط الرياضي

"أميرة المحكمات" لقب توجت به منى عطاالله الحكم الدولي التي سطرت اسمها خلال 20 عاما بحروف من ذهب حيث شاركت في كأس العالم مرتين؛ إضافة لـ5 بطولات افريقية والبطولة العربية.

وحرص موقع صدى البلد على إجراء حوار مع منى عطالله لمعرفة طموحها لـ الفترة القادمة بالنسبة لـ التحكيم النسائي في مصر رأيها في قرار عودة النشاط الرياضى





- كيف حافظتي على لياقتك البدنية خلال فترة توقف النشاط الرياضي ؟





حرصت على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي بالإضافة للمحافظة على نظام غذائي خوفا من زيادة الوزن.





- ما رأيك في قرار عودة النشاط الرياضي والدوري الممتاز ؟





رايي أنه قرار رائع للغاية حيث ان الجميع كان في حاجة لعودة النشاط حيث ان التوقف دام لفترة طويلة يؤثر كثيرا لذلك فقرار العودة سليم مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية.





- ما هي ابرز المواقف الصعبة التي واجهتك خلال مشوارك التحكيمي ؟





الصعوبات كانت في بدايه خوض المجال حيث لم يكن منتشر مثل الان بالاضافة لـ غياب الوعي وقتها ولا الثقافه كما لم يكن هناك مشاركه لـ المحكمات في مباريات الرجال





- هل تعرضتي لأي مضايقات خلال تحكيم مباريات الرجال ؟





في بداية الامر كان هناك حالة من التعجب والاندهاش ولكن لم يكن هناك اي مضايقات تعرضت لها





ما هي أصعب مباراة قمت بتحكيمها ؟





اصعب مباراة كانت مباراة صم و بكم حيث كانت الصعوبة في التحكيم نفسه .





- كيف جرت مباراة الكأس بين الاتحاد السكندري والنصر ؟





تعد تلك المباراة من اسهل المباريات حيث انني قمت بالتحكيم في كاس عالم و امم افريقيا لذلك فكنت معتاده على وجود الجماهير و الضغط واضافت ان الامر كان رائع انه في مصر وكانت خطوه رائعه من جمال الغندور رئيس لجنه التحكيم وقتها وشعرت ان اخيرا خصلت على فرصه حقيقة في مصر





- هل اتخاذ القرارات في مباراة الكأس كان صعب ؟





حكمت كأس مصر عقب 20 سنة تحكيم بالنسبة التحكيم واحد في مصر مثل الخارجه هو قانون واحد و يتم تطبيقه.





- ما هي طموحاتك بالنسبة لـ التحكيم النسائي في مصر ؟





اتمنى المشارك في الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة حيث أن العنصر النسائي متواجد منذ فترة طويله ومن حقة المشاركة في البطولات مشددة انه شعور جيد ان تجد التقدير من الدولة مثل الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي متمنية ان يكون القادم افضل





- هل تجدي التشجيع من زوجك و عائلتك ؟





والدي له الفضل الأول والأخير في دعمي ومساندتي حيث ان العائله كلها حكام و يشجعونني باستمرار ا





- مواقف لا تنسى خلال مشوارك التحكيمي ؟





الصعوبات التي واجهتها في البداية إقناع الجميع بـ امكانياتنا ..كل بطولة و معسكر له ذكرى رائعه ..المشاركه في كاس العالم بالاضافة للاولمبياد الذكريات الرائعه كثيره كل بطوله لها ذكرى





- ما هي اكلتك المفضلة ؟





الملوخيه , المحشي بانواعه و البشاميل .





- هل تتبعي نظام غذائي محدد ؟





لا اتبع نظام محدد حيث انني احرص على متابعه وزني وفي حال الزيادة اتبع نظام غذائي لفترة





- ما هي رياضتك المفضلة ؟





الفولي بول حيث انني كنت حكم فيها وقت الجامعه بالاضافة لـ التنس.



