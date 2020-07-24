البلطي بـ 19 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم الجمعة 24 -7- 2020

ينشر "صدى البلد " أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور لتجارة الجملة داخل السوق وفقًا لآخر التغييرات.

وسجل كيلو

سعرًا يتراوح بين 19 إلى22 جنيهًا وسمك البلطي نمرة "2" من 17 إلى 19 جنيهًا والبلطي الأسواني بـ 37 جنيهًا.

وبلغ سعر سمك الثعابين 220 جنيه والفيليه بلطي 90 جنيهًا وبياض أملس خليجي بـ 35 جنيهًا.

اقرأ أيضًا:









وتراوح سعر كيلو

رقم 1 ما بين 42 إلى 48جنيهًا وسجل سعر البوري 2، ما بين 32 و 38 جنيهًا.

وسجل المرجان رقم 2 نحو 36جنيهًا والمرجان المجمد 30 جنيهًا والدنيس نحو 100 جنيه.

وسجل سعر القاروص نحو 90 جنيهًا والماكريل المجمد 25 جنيهًا والوقار 90 جنيهًا.