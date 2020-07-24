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برلمان

استجابة لنائب المنيا.. زيارة حكومية لحل مشاكل المستثمرين بعد العيد

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:32 ص
النائب سمير أبو طالب
النائب سمير أبو طالب
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أحمد أيمن

استجاب المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لدعوة النائب سمير رشاد ابو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بمحافظة المنيا، لزيارة المحافظة لبحث وحل مشاكل المستثمرين في المنيا.


وقال النائب أبوطالب، إنه توجه إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعيه ومعه بعض المستثمرين ممن لهم مشاكل مع الهيئة وتم بحث بعض المشاكل ووعد رئيس الهيئة بحلها فورا ما دام لم تخالف القانون، مؤكدا أن المشاكل تفاقمت خاصة بعد أزمة انتشار كورونا وتوقف المنطقة الصناعية بالسرارية.


وطالب نائب المنيا بضرورة تشغيل المنطقة الصناعية، متوجها بالشكر لرئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للاستجابة للدعوة بسرعة حل مشاكل المستثمرين، حيث تم تحديد ميعاد بعد عيد الأضحى لمقابلة المستثمرين وحل مشاكلهم بمحافظة المنيا.

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