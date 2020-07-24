اتفقوا على المبادئ واختلفوا في الزعامة.. أسباب فشل اندماج الأحزاب الناصرية

قالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب عن حزب العربي الناصري الديمقراطي، إن الأحزاب الناصرية حاولت الاندماج في حزب واحد أكثر من مرة، وآخرها منتصف يناير 2013 في ذكرى ميلاد الرئيس جمال عبدالناصر عندما نظمت الأحزاب الناصرية الأربعة: "العربي الديمقراطي الناصري"، "الكرامة"، "الوفاق القومي" و"المؤتمر الشعبي الناصري"، مؤتمرا صحفيا بنقابة التطبيقيين، لإعلان الاندماج الرسمي لها تحت مسمى "الحزب الناصري الموحد"، كخطوة لإعادة إحياء دور هذه الأحزاب ولتوحيد الجهود والعمل، إلا أن هذا الحلم لم يتحقق حتى الآن.





وأرجعت الديب في تصريحات لـ"صدى البلد"، سبب فشل التجربة إلى الاختلاف حول الزعامة أو اختيار رئيس موحد لهذا الحزب الموحد ، مؤكدة أن جميع الناصريين على الرغم من اتفاقهم في العقيدة والمبادئ ووجهات النظر، إلا أنهم يرون أنفسهم زعماء، وهذه حقيقة فجميعهم كوادر سياسية وخبرات وقامات، لذلك لم ينجح الاندماج لعدم اتفاقهم على رئيس أو زعيم موحد للتيار الناصري.





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وأشارت إلى وجود اتجاه لاختيار عبدالحكيم عبدالناصر رئيسا للحزب الموحد نظرا لكونه نجل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر "من لحمه ودمه"، كما أظهر حماسه شديدة خلال مؤتمرات الاندماج ولديه عقيدة ومبادئ ناصرية، إلا أن هناك قيادات وجدت أنه لا يصلح ورفضوا منحه رئاسة الحزب الموحد، لذلك انسحب من مشهد الاندماج، مطالبة بضرورة تمكين واحد من الشباب الناصري لهذا المنصب.





وتوقعت النائبة الناصرية، حدوث اتفاق واندماج قريب بين الأحزاب الناصرية، بحيث ينحي الجميع خلافاتهم جانبا ويتم تحديد رئيس للتيار الناصري يتفق عليه الجميع، بجانب الاتفاق على وضع خارطة طريق لمستقبل الحزب الموحد ودوره خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل القضايا المطروحة على الساحة حاليا.



