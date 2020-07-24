AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قائمة الـ ٢٧ .. أحمد مجاهد يعلن أسماء مرشحي انتخابات اتحاد الكرة المقبلة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:53 ص
أحمد مجاهد
أحمد مجاهد
Advertisements
يسري غازي
كشف المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق عن قائمة أسماء ٢٧ مرشحا يستعدون للمنافسة فى انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة القادم.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أرسلت خطابا الى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تضمن ردا من اللجنة الأوليمبية على عدم القدرة بشأن انعقاد فعاليات الجمعية العمومية العادية القادمة نهاية شهر يوليو الجاري.

وقال المهندس احمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك :" بعد ان اتضحت صورة لائحة النظام الاساسي وشروط الترشيح للانتخابات القريبة القادمة في الاتحاد تصبح الاسماء التي تتردد في أروقة الجمعية العمومية و لها حق الترشح حتى الآن لتشكيل المجلس الجديد هي: المهندس هاني أبو ريدة - أحمد شوبير - جمال علام - اللواء صفي الدين بسيوني -  مجدي عبد الغني - الدكتور كرم كردي  - الحاج عامر حسين -  عصام عبد الفتاح - مجدي المتناوي - خالد لطيف - محمود الشامي - حمادة المصري - محمد ابو الوفا - جمال الغندور -  رضا البلتاجي - المحاسب عمرو السعيد - الدكتور أشرف محرم - الدكتور محمد كشك  - محمد شيحة -  سمير عثمان -  محمد فاروق - الحاج فتحي عوض الله  - محمد سيف -  خالد فتوح -  نور رسلان - مصطفى ابو قمر - الدكتور اسلام مسعد.

اضاف:" هناك أسماء ستكون بمثابة مفاجأة مع الاعتذار لأي زميل يرغب في الترشح و لم أذكره هذا بخلاف مقعد المرأة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتخابات اتحاد الكرة.. 6 مرشحين سقطوا في فخ إقصاء اللوائح ورئيس لجنة الحكام استثناء

أحمد مجاهد يعلن موقفه النهائي من انتخابات اتحاد الكرة

صراع المناصب.. 41 مرشحا يتنافسون في انتخابات اتحاد الكرة

عصام عبدالفتاح عن بند الـ8 سنوات: الترشح لانتخابات اتحاد الكرة قيد الدراسة

بعد اعتذاره وسيف زاهر.. أحمد مجاهد يكشف قائمة المرشحين فى انتخابات اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

حطوله السم في العصير.. تفاصيل مقتل صاحب مصنع للاستيلاء على ممتلكاته في المنوفية

فيديوجراف.. 7 مفاتيح لتفريج الكرب ورفع البلاء

بنفس الألوان.. أحمد زاهر وابنته يتألقان في أحدث جلسة تصوير

دبابير مميتة تقتل طفل وتصيب جدته بإصابات خطيرة أثناء تقطعهم النخل..صور

حقيقة عقرب الإسكندرية السام و طبيعة ظهوره .. تفاصيل

واتساب يطلق ميزة جديدة لمستخدمي أندرويد.. تعرف عليها

AdvertisementS

قرار جديد من مرتضى منصور..خالد الغندور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك

أخبار الرياضة ...خالد الغندور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك..محمد صلاح يكشف حقيقة قرب رحيله عن ليفربول

قائمة الـ ٢٧ .. أحمد مجاهد يعلن أسماء مرشحي انتخابات اتحاد الكرة المقبلة

مواد الفيفا والعمومية.. محمد فضل الله يكشف خطوات الأندية لإلغاء الدورى

علي ماهر: الأهلي نادي القرن بدون نقاش والخطيب "بيعدل الدماغ" وأبطال أفريقيا معيار نجاح فايلر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

الزمالك يحصل على توقيع رجب بكار.. والأهلي يتدخل لإفساد الصفقة

بعد اعتماد نظام الذهاب والإياب.. مدرب تونسي: يحق لمصر طلب معاملة الكونفيدرالية بدوري الأبطال

صدمة لـ الأهلي بشان صفقة ضم موليكا

محمد صلاح يحسم الجدل حول رحيله عن ليفربول ورأيه في تراجع مستواه التهديفي

عادل الشوربجي : يحق لكهربا التظلم ضد عقوبة إيقافه بشرط

علي ماهر: تريزيجيه من أكثر اللاعبين تأثيرا مع منتخب مصر وهذا مصير مستقبلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا kia تطرح موديلات 2021 الجديدة في مصر.. صور

بنفس الألوان.. أحمد زاهر وابنته يتألقان في أحدث جلسة تصوير

بسيطة وجذابة.. شاهد تطور إطلالات منة شلبي في عيد ميلادها