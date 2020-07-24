قائمة الـ ٢٧ .. أحمد مجاهد يعلن أسماء مرشحي انتخابات اتحاد الكرة المقبلة

كشف المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق عن قائمة أسماء ٢٧ مرشحا يستعدون للمنافسة فى انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة القادم.





كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أرسلت خطابا الى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تضمن ردا من اللجنة الأوليمبية على عدم القدرة بشأن انعقاد فعاليات الجمعية العمومية العادية القادمة نهاية شهر يوليو الجاري.





وقال المهندس احمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك :" بعد ان اتضحت صورة لائحة النظام الاساسي وشروط الترشيح للانتخابات القريبة القادمة في الاتحاد تصبح الاسماء التي تتردد في أروقة الجمعية العمومية و لها حق الترشح حتى الآن لتشكيل المجلس الجديد هي: المهندس هاني أبو ريدة - أحمد شوبير - جمال علام - اللواء صفي الدين بسيوني - مجدي عبد الغني - الدكتور كرم كردي - الحاج عامر حسين - عصام عبد الفتاح - مجدي المتناوي - خالد لطيف - محمود الشامي - حمادة المصري - محمد ابو الوفا - جمال الغندور - رضا البلتاجي - المحاسب عمرو السعيد - الدكتور أشرف محرم - الدكتور محمد كشك - محمد شيحة - سمير عثمان - محمد فاروق - الحاج فتحي عوض الله - محمد سيف - خالد فتوح - نور رسلان - مصطفى ابو قمر - الدكتور اسلام مسعد.



