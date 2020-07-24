AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مرتدية شبشب أصفر.. شاهد أحدث ظهور لأنجلينا جولي وأبنائها

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:47 ص
أنجلينا جولي وابنائها
أنجلينا جولي وابنائها
Advertisements
أماني إبراهيم
في أحدث ظهور لها، تم التقاط العديد من الصور لنجمة هوليوود أنجلينا جولي خلال خروجها من طائرتها الخاصة في بوربانك، وظهرت بإطلالة مريحة بملابس قطنية.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، حصلت أنجلينا على رحلة قصيرة برفقة أطفالها، وانتهت بعودتهم إلى المنزل، أمس الخميس، واختارت الممثلة صاحبة الـ 45 عاما مظهرا مريحا خلال تواجدها بالطائرة.


وارتدت الفنانة الفائزة بجائزة الأوسكار، رداء أسود فضفاض وصندل أصفر، وحملت حقيبة يدها باللون الأسود، والغريب أنها لم تكن تمتلك كمامة واستعانت بدلا منها بمناديل وأعادت استخدامها لترتديها كـ قناع للوجه.

وتواجدت على متن الطائرة برفقة أبنائها الخمسة وهم زهرة (15 عاما)، فيفيان (12 عاما) جون (14 عاما)، مادوكس (18 عاما)، وباكس (16 عاما)، واثنين فقط ابنائها و3 آخرين ابنائها بالتبني.

وتصطحب ابنائها الخمس معها دون تفرقة، وتم مشاهدتهم آخر مرة معا في لوس أنجلوس في وقت سابق.
مرتدية شبشب أصفر.. شاهد أحدث ظهور لأنجلينا جولي وأبنائها
مرتدية شبشب أصفر.. شاهد أحدث ظهور لأنجلينا جولي وأبنائها
مرتدية شبشب أصفر.. شاهد أحدث ظهور لأنجلينا جولي وأبنائها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسيطة وملفتة .. شاهد أجمل فساتين إنجلينا جولي في عيد ميلادها

فى عيد ميلاد أنجلينا جولى.. قصة حبها ومشاكلها مع براد بيت

انجلينا جولي.. في عيد ميلادها معلومات مثيرة وأزمات وسبب كراهيتها لوالدها

فى مقابلة صحفية من الحجر المنزلى.. أنجلينا جولى: أعتنى بأطفالى وبالحيوانات الأليفة

أول ظهور لأنجلينا جولي منذ أزمة وباء كورونا.. صور

حقيقة ارتباط براد بيت بممثلة أمريكية شهيرة

ترشيحاتنا

أيهما أفضل فى يوم الجمعة.. الصلاة على النبي أم قراءة القرآن ؟

هل يجوز إعطاء غير المسلم من لحم أضحيتي؟

لاعتراضه على معاكسة شقيقته.. والد الضحية إسلام يروي تفاصيل مصرع نجله

بعد تنظيفه بالغسالة.. أغرب طرق تنظيف الممبار أبرزها فيشة الكهرباء وسلك المواعين

فيديوجراف.. 7 مفاتيح لتفريج الكرب ورفع البلاء

دعاء بعد القيام من الركوع تتسابق الملائكة لكتابته.. تعرف عليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا kia تطرح موديلات 2021 الجديدة في مصر.. صور

بنفس الألوان.. أحمد زاهر وابنته يتألقان في أحدث جلسة تصوير

بسيطة وجذابة.. شاهد تطور إطلالات منة شلبي في عيد ميلادها