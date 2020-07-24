مرتدية شبشب أصفر.. شاهد أحدث ظهور لأنجلينا جولي وأبنائها

في أحدث ظهور لها، تم التقاط العديد من الصور لنجمة هوليوود أنجلينا جولي خلال خروجها من طائرتها الخاصة في بوربانك، وظهرت بإطلالة مريحة بملابس قطنية.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، حصلت أنجلينا على رحلة قصيرة برفقة أطفالها، وانتهت بعودتهم إلى المنزل، أمس الخميس، واختارت الممثلة صاحبة الـ 45 عاما مظهرا مريحا خلال تواجدها بالطائرة.





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وارتدت الفنانة الفائزة بجائزة الأوسكار، رداء أسود فضفاض وصندل أصفر، وحملت حقيبة يدها باللون الأسود، والغريب أنها لم تكن تمتلك كمامة واستعانت بدلا منها بمناديل وأعادت استخدامها لترتديها كـ قناع للوجه.





وتواجدت على متن الطائرة برفقة أبنائها الخمسة وهم زهرة (15 عاما)، فيفيان (12 عاما) جون (14 عاما)، مادوكس (18 عاما)، وباكس (16 عاما)، واثنين فقط ابنائها و3 آخرين ابنائها بالتبني.





وتصطحب ابنائها الخمس معها دون تفرقة، وتم مشاهدتهم آخر مرة معا في لوس أنجلوس في وقت سابق.