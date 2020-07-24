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رياضة

كان نفسي تبقى معايا.. كوكا يهدي لقب الدوري اليوناني إلى روح والده.. شاهد

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:44 ص
صورة كارتونية تجميع
صورة كارتونية تجميع كوكا ووالده
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محمد السعيد
أهدى الدولي المصري أحمد حسن كوكا لاعب فريق أولمبياكوس، لقب الدوري اليوناني الذي توج به مؤخرا، إلى روح والده.

وكتب كوكا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي :" فيس بوك:" ممكن اللي هقوله ده ناس قليلة تعرفه عشان أنا مش بحب اتكلم في حياتي الشخصية، بس أنا والدي ده من غيره أنا مش حاجة ولا عمري كنت هبقي حاجة ولا احقق أي حاجة، بابا الله يرحمه من وأنا عندي ٦ سنين وداني النادي الأهلي، كان أكبر حلم له اني اطلع لعيب كورة و يفتخر بي قدام أهله و صحابه".

أضاف:" على طول معايا في التمارين و الماتشات و لما يكون عنده شغل و مايعرفش يحضر بيخلي حد يصور الماتش عشان يتفرج عليا بعد كدة، ايوه حبه لي و انه يشوفني بلعب كورة كان حاجه تانية، كبرت و جالي عرض احتراف و هو على طول في ضهري".

تابع:" قال لي قبل ما اسافر كلمتين مش هنساهم لاخر يوم في حياتي ( عايزك ماترجعش مصر غير وانت مشرفني بره عايز افتخر بيك وسط اهلي ) قلت له ان شاء الله يا بابا ، سافرت و في أول شهر ،نزلت التمرين و لما رجعت كان في مطافي و بوليس كتير عند بيتي، فبصيت لاقيت شقتي كلها بتتحرق، كل حاجه كانت عندي في الشقه راحت، كلمت بابا و قلت له انا عايز ارجع مش قادر علي الغربة و اللغة صعبة و بعد اللي حصل ده يمكن ربنا مش رايد اني اكمل هنا، قال لي أنا بكرة الصبح هجيلك".

وواصل:" بابا تاني يوم كان عندي و جايب لي لبس جديد كتير و اداني فلوس عشان اجيب اللي عايزه و قال لي أنا جيت عشان افكرك أنك مش هترجع غير لما تشرفني و تشرف بلدك، انت فاكر انها سهله ؟ الي حصل ده يقويك مش يخليك تستسلم".

واختتم:" الحمد لله علي كل حاجة بس انا من غير والدي ماكنتش كملت، الله يرحمك يا اطيب واحن وارجل انسان شوفته في حياتي، كان نفسي تبقي معايا و تفرح بي، ان شاء الله نتجمع تاني في الجنة". 


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