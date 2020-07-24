الأرصاد: طقس الغد حار على القاهرة والوجه البحري.. والعظمى بالصعيد 43 درجة

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأنه يسود غدا السبت، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري خلال ساعات النهار، لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.





ويبقى الطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار لطيف ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





أما عن محافظات الصعيد، يبقى الطقس شديد الحرارة نهارا رطب معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على بعض مناطق من شمال الصعيد.





وتكون درجات الحرارة المتوقعة، غدا السبت، على القاهرة والوجه 36 للعظمى والصغرى 25، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى و30 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 28، جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 31.