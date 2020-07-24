ضد أمريكا.. طهران توجه رسالة احتجاجية لمجلس الأمن بشأن اعتراض طائرتها

أعلنت ممثلة إيران لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنها ستسلم رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تعلن فيها احتجاجها على اعتراض طائرة الركاب الإيرانية من قبل مقاتلتين أمريكيتين في الأجواء السورية.





ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، من المقرر أن يتم توجيه هذه الرسالة، التي تتضمن الاحتجاج وتفاصيل الحادث، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتسجيلها كوثيقة في المنظمة الدولية.





واعترضت مقاتلتان أمريكيتان أمس الخميس، طائرة ركاب تابعة لشركة "ماهان" الإيرانية كانت في رحلة من طهران إلى بيروت.





وأعلنت القيادة الوسطى العسكرية الأمريكية أن طائرة "إف -15" تابعة لسلاح الجوي الأمريكي، رافقت طائرة ركاب إيرانية من مسافة كيلومتر واحد، وفق ما تقتضيه المعايير الدولية.





وأوضح بيان للقيادة العسكرية الأمريكية المركزية أن"مقاتلة أمريكية من طراز F-15 كانت في طلعة جوية روتينية في منطقة عمل قوات التحالف في حامية التنف بسوريا، أجرت فحصا بصريا روتينيا .. لطائرة ركاب تابعة لشركة ماهان إير على مسافة آمنة تبلغ حوالي 1000 متر من الطائرة".

وقال البيان إن طيار المقاتلة الأمريكية بعد أن حدّد هوية الطائرة بأنها طائرة ركاب لشركة ماهان إير، ابتعدت المقاتلة الأمريكية إلى مسافة آمنة، وشدد على أن "الاعتراض تم وفق المعايير الدولية".





