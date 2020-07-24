إسرائيل ترد على اتهام إيران: لم نقترب من طائرتكم في سماء دمشق

نفت مصادر إسرائيلية رفيعة علاقة، إسرائيل بالتقارير الواردة من إيران حول اقتربت مقاتلة إسرائيلية من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة.

وقالت وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن مقاتلة إسرائيلية اقتربت من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري مما دفع الطيار إلى تغيير الارتفاع سريعا لتجنب الاصطدام، وهو ما تسبب في إصابة عدد من الركاب.

و كان من المقرر أن تهبط الطائرة في لبنان، لكنها هبطت اضطراريا وبحسب تقارير أخرى، فإنها كانت مقاتلة أمريكية وليست إسرائيلية.





ويأتي تضارب الأنباء على خلفية مقتل 5 عناصر من المقاتلين الموالين لإيران جراء الغارات المنسوبة لإسرائيل جنوب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتسبب القصف، وفق المرصد، بمقتل خمسة مقاتلين غير سوريين من المجموعات الموالية لإيران، وإصابة أربعة مقاتلين غير سوريين بجروح.