AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إسرائيل ترد على اتهام إيران: لم نقترب من طائرتكم في سماء دمشق

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:28 ص
إسرائيل ترد على اتهام
إسرائيل ترد على اتهام إيران
Advertisements
سمر صالح
نفت مصادر إسرائيلية رفيعة علاقة، إسرائيل بالتقارير الواردة من إيران حول اقتربت مقاتلة إسرائيلية من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة.
 
وقالت وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن مقاتلة إسرائيلية اقتربت من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري مما دفع الطيار إلى تغيير الارتفاع سريعا لتجنب الاصطدام، وهو ما تسبب في إصابة عدد من الركاب.
 
و كان من المقرر أن تهبط الطائرة في لبنان، لكنها هبطت اضطراريا وبحسب تقارير أخرى، فإنها كانت مقاتلة أمريكية وليست إسرائيلية.

ويأتي تضارب الأنباء على خلفية مقتل 5 عناصر من المقاتلين الموالين لإيران جراء الغارات المنسوبة لإسرائيل جنوب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
 
وتسبب القصف، وفق المرصد، بمقتل خمسة مقاتلين غير سوريين من المجموعات الموالية لإيران، وإصابة أربعة مقاتلين غير سوريين بجروح.
 
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أفادت عن إصابة سبعة جنود بجروح، قال المرصد إنهم من عناصر الدفاع الجوي واثنان منهم في حالة حرجة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقاتلة إسرائيلية تتحرش بطائرة ركاب إيرانية وتجبرها على الهبوط

شاهد.. فيديو يوضح رعب ركاب الطائرة الإيرانية بعد اقتراب المقاتلة الإسرائيلية منها

بعد اقتراب مقاتلة منها.. مطار بيروت: إصابات طفيفة بين ركاب الطائرة الإيرانية

طائرة الركاب الإيرانية تعود إلى طهران بعد تعرض مقاتلات مجهولة لها فوق سوريا

مقاتلة أمريكية تعترض طائرة ركاب إيرانية فوق سوريا..فيديو

ترشيحاتنا

علي ماهر: الأهلي نادي القرن بدون نقاش والخطيب "بيعدل الدماغ" وأبطال أفريقيا معيار نجاح فايلر

بإطلالة صباحية.. سمية الخشاب تبهر متابعيها على إنستجرام

حد فاهم حاجة..أحمد فلوكس ينشر رسالة غريبة لمتابعيه

منة شلبي في عيد ميلادها .. تعرف على عمرها الحقيقي

بعد وفاته.. نهال عنبر توجه رسالة مؤثرة لخالها

حقيقة عقرب الإسكندرية السام و طبيعة ظهوره .. تفاصيل

AdvertisementS

تغييرات غريبة بالجسم.. ماذا وجد الأطباء بعد تشريح جثث مرضى كورونا

حقيقة عقرب الإسكندرية السام و طبيعة ظهوره .. تفاصيل

قرار جديد من مرتضى منصور..خالد الغندور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك

الكويت تسمح للمسافر طلب استرجاع قيمة تذاكر السفر وحجوزات الفنادق بسبب كورونا

بعد اختفائه لأيام.. وفاة سعودي ساجدًا في الصحراء تثير ضجة حول العالم | فيديو

لايقل الحضور عن 50 فردا.. برلمانى يطالب الحكومة بإعادة فتح قاعات الأفراح ودار المناسبات

تعرف على المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفة البناء والجهات المستلمة

عبر 7 رحلات طيران.. عودة 1225 عاملا مصريا من العالقين بالكويت إلى البلاد اليوم

بمناسبة عيد الأضحى.. التضامن: 2 مليون جنيه لمستفيدي مؤسسة التكافل الاجتماعي

داعيا لوقف التدخلات الأجنبية.. وزير الخارجية لـ نظيره الصيني: مصر تسعى لـ الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها

الذروة لم تأت بعد.. بيل جيتس يحذر من خطر كورونا

مرض معدي مات به فرعون مصري والفايكنج سبب انتشاره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير مناعة: 5 أسباب تنذر بحدوث موجة ثانية لـ كورونا

في عيد ميلادها الـ51.. صور تبرز رشاقة وجمال جينفير لوبيز

كيا kia تطرح موديلات 2021 الجديدة في مصر.. صور