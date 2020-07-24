لتنمية مهاراتهن.. القومي للمرأة ينظم دورات تدريبية مجانية للمرشحات لانتخابات مجلس الشيوخ

أعلن المجلس القومي للمرأة ، عن تنظيم دورات تدريبية مجانية عبر الإنترنت بإستخدام تقنية الفيديو كونفرانس للمرشحات لإنتخابات مجلس الشيوخ الراغبات في الحصول على دعم فني لتنمية مهاراتهن الذاتية ، ورفع رصيدهن المعرفي فيما يتعلق بالبيئة الانتخابية قانونيًا واجتماعيًا وسياسيًا.





يأتي ذلك حرصًا من المجلس القومي للمرأة على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية باعتبارها محورًا هامًا من محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، وتزامنًا مع الاستحقاق الانتخابى لمجلس الشيوخ القادم والمزمع عقده يومى 9_10 أغسطس 2020 فى الخارج، ويومى 10- 11 أغسطس 2020 فى الداخل.





وسوف تتناول جلسات التدريب الموضوعات التالية

_ كيفية صياغة برنامج إنتخابي مستجيب لمتطلبات الوطن.

_ التعريف بقانون مجلس الشيوخ ، النظام الانتخابي، وتقسيم الدوائر.

_ مهارات تحديد الأولويات و الاحتياجات الوطنية

_ بناء التحالفات و الائتلافات الانتخابية

_ الخطاب الجماهيري المؤثر باستخدام الاعلام التقليدي والاعلام الرقمى (مواقع التواصل الاجتماعي) .

_ تطوير التشريعات الوطنية الخاصة بالمرأة.





وأشار المجلس إلى أنه على المرشحات الراغبات فى المشاركة بالدورة التدريبية إرسال السيرة الذاتية مدعمة ب(صورة شخصية _الإسم ثلاثى _أرقام للتواصل _ مقعد الترشح ونوع النظام الانتخابى (الفردى _ القائمة)

_يتم ارسال المعلومات المذكورة على الايميل التالى :

على أن يتم التواصل مع المرشحات فور إرسال الايميل