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تعليم

غدا.. بدء امتحان الدبلومات الفنية في شمال سيناء

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:43 م
طلاب
طلاب
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احمد صالح

يؤدي 4579 طالب وطالبة الدبلومات الفنية بمحافظة شمال سيناء ، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2019_2020م ، حيث تبدأ الامتحانات اعتبارا من غدا السبت 25 يوليو الجاري .

وقال حمزه رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، ان العدد موزع علي شعب التعليم الفني كتالي : 2738 طالب بالتعليم الصناعي , و 1146 بالتعليم التجاري , و617 بالتعليم الزراعي , و 96 بالتعليم الفندقي .

وأضاف أن اجمالي عدد اللجان 15 لجنه علي مستوي المحافظة ، منهم 8 لجان بإدارة العريش و4 بإدارة الشيخ زويد و٣ بادارة رفح التعليمية .

وطالب الطلاب بأن يذهبوا إلى لجنة الامتحان قبل ميعاد امتحان اللغة العربية يوم السبت 25 يوليو القادم  بساعتين ، حيث يبدا امتحان اللغة العربية من الساعة 12 حتي 2 و30 دقيقه.
 
وفي نفس السياق.. اخطرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ، طلاب الصف الثالث الثانوي الزراعي بمدرسه عوتالله الثانويه الزراعيه بقاطيه - بئر العبد ، بانه تم تغيير مقر (مكان) لجنه امتحان الدبلوم المقرر عقده السبت الموافق ٢٠٢٠/٧/٢٥ م ليكون المقر الجديد للامتحان بمدرسه سالمان اليماني الاعداديه بقريه نجيله ببئر العبد

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